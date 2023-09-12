В Перми показали премьеру второго фильма об Иване Семенове

Фото: Пермская кинокомиссия

В Перми 9 сентября состоялся премьерный показ фильма «Иван Семенов: Большой поход». На большие экраны комедия выходит 28 сентября, но пермяки смогли посмотреть ее раньше.

«Это наше принципиальное решение проводить первую премьеру именно в Перми, потому что «Иван Семенов» родом из этого города, здесь он зародился, писался и снимался», — поделился режиссер Антон Богданов. Он отметил, что на показ были распроданы билеты во все семь кинозалов.

Напомним, что пермяки смогли почувствовать в съемках. В финальной части фильма тысячи жителей выстроились в огромную цифру 300 в честь празднования юбилея краевой столицы.

Новый фильм — продолжение первого. В октябре прошлого года вышел в прокат «Иван Семенов: школьный переполох». Кинокартины сняты по известной повести Льва Давыдычева.

Если в первом фильме Иван Семенов с друзьями проказничал в школе, то в новой картине ребята отправляются в большое путешествие по Пермскому краю. По сюжету Иван пытается остановить свою первую любовь Танечку и не дать ей уехать учиться за границу.

В главных ролях Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый и Софья Грузенко. В роли друзей главного героя снимаются пермские школьники — Костя Костин и Филат Новиков, Ярослав Могильников, Егор Шадрин и Соня Мосина.