В 2024 году Пермь и Соликамск планируется соединить речным сообщением

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Соликамский городской округ получил субсидию от минтуризма Пермского края на обустройство модульного причала. Всю инфраструктуру планируется установить и начать использовать в 2024 году. Об этом сообщает «В курсе.ру».
Сейчас из Перми в Соликамск можно доехать на поезде, на автобусе или на машине. Отмечается, что строительство модульного причала позволит развивать водный туризм и организовать речное сообщение из краевой столицы.
Напомним, Соликамск расположен на севере Пермского края. По статистике, туристический поток в Соликамск в последние годы растет. Здесь можно посмотреть множество замечательных старинных храмов и особняков. Также в городе сохранилось много памятников природы, архитектуры и культурно-исторического наследия.
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