В 2024 году Пермь и Соликамск планируется соединить речным сообщением

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соликамский городской округ получил субсидию от минтуризма Пермского края на обустройство модульного причала. Всю инфраструктуру планируется установить и начать использовать в 2024 году. Об этом сообщает «В курсе.ру».

Сейчас из Перми в Соликамск можно доехать на поезде, на автобусе или на машине. Отмечается, что строительство модульного причала позволит развивать водный туризм и организовать речное сообщение из краевой столицы.

Напомним, Соликамск расположен на севере Пермского края. По статистике, туристический поток в Соликамск в последние годы растет. Здесь можно посмотреть множество замечательных старинных храмов и особняков. Также в городе сохранилось много памятников природы, архитектуры и культурно-исторического наследия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер