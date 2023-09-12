«Декатлон» может вновь открыться в Перми до конца года

Фото: Яндекс Карты

Спортивный магазин «Декатлон» возвращается в Россию. Вновь открыться в Перми он может до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

«Декатлон» вновь откроется после продажи активов новому владельцу. Им стала компания АРМ, которая сейчас владеет франшизами Mango. Теперь у нее 35 магазинов и один склад.

Напомним, что в Перми «Декатлон» работал на шоссе Космонавтов, 393/1. Его закрыли в июне прошлого года из-за невозможности поставок.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер