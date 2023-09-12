В Прикамье вдвое вырос спрос на персонал

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пермском крае за август значительно вырос спрос на персонал. Как сообщает hh.ru, в минувшем месяце было зафиксировано рекордное количество активных вакансий за всю историю наблюдения — 19,9 тысяч.

Показатели за август этого года на 53% превысили показатели августа прошлого года, а также оказались на 102% больше, чем в январе 2021. Наибольший прирост вакансий произошел в сферах инвестиций и консалтинга — +131%, административного персонала — +128%, фитнеса, спортклубов и салонов красоты — +123%. Наименьший прирост зафиксирован а медицине и фармацевтике — +7%.

Сейчас работодатели Прикамья чаще всего ищут рабочий персонал (26% вакансий из общего числа), сотрудников сферы продаж (23%) и специалистов сервисного обслуживания (21%).

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