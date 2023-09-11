В Перми определен подрядчик для строительства поликлиники на Гайве

Фото: permkrai.ru

В Перми определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации и строительства поликлиники в микрорайоне Гайва. По итогам аукциона победителем признана пермская компания ООО «Парма». Стоимость работ оценили в 555,5 млн рублей, сообщили в региональном Министерстве закупок.

Новую поликлинику планируют возвести рядом с больницей на улице Писарева, 56. Она сможет принимать до 200 пациентов в смену. В ней разместится женская консультация с дневным стационаром. Также планируется обустроить кабинеты терапевтов и узких специалистов, кабинеты лучевой диагностики, реабилитации, физиотерапии.

Первый этап реализации проекта, а именно проектирование, продлится до осени 2024 года. Завершить строительство и открыть новую поликлинику планируется в 2026 году. Данный объект включен в Адресную инвестиционную программу Пермского края и в нацпроект «Здравоохранение».

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