Во время международного спортивного форума запустят дополнительные рейсы в Пермь

Авиакомпании увеличат число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии Международного форума «Россия – спортивная держава» появятся дополнительные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день открыто 20 внутренних и 6 международных направлений. Во время проведения форума авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 планируют выполнять ежедневно 10 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Пермь и обратно.

Напомним, международный форум «Россия – спортивная держава» состоится в Перми с 19 по 22 октября этого года. На разных площадках краевой столицы пройдет пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре – международного уровня. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, всего планируется принять более 5 тысяч гостей и спортсменов. Они приедут практически из всех регионов России и многих дружественных стран.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер