Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми полиция устанавливает обстоятельства избиения 17-летнего подростка. Все произошло утром 29 августа в алкогольном магазине по улице Гусарова, 5 в микрорайоне Крохалево.

Двое мужчин нанесли юноше многочисленные побои. Как рассказала сестра пострадавшего, сначала мужчины избивали юношу в магазине, потом вытащили его на улицу и продолжили пинать, пока он не потерял сознание. После этого они просто стояли рядом и смотрели.

Фото: ЧП и ДТП Пермь

Через некоторое время прохожие заметили пострадавшего и вызвали реанимацию. По словам девушки, его избили из-за того, что несовершеннолетний пытался купить пиво. У него остались гематомы по всему телу, и хромает.

Как пояснила «КП Пермь» сестра пострадавшего парня, сегодня он обратился в полицию и написал заявление о нападении. Для выяснения обстоятельства назначены необходимые медицинские экспертизы. Специалистам предстоит выяснить характер телесных повреждений, а также установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.

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