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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:36

Жителей Пермского края предупреждают о тумане ночью и утром 12 сентября

Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательнее
Екатерина Оборина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МЧС по Пермскому краю вновь предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По данным Пермского гидрометцентра, ночью и утром 12 сентября в отдельных районах Прикамья прогнозируется туман.

Водителей и пешеходов просят быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Телефон экстренных служб - 112.

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