В сентябре РЖД запустили дополнительные поезда из Перми к Черному морю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре РЖД запустили дополнительные поезда из Перми в направлении Черноморского побережья. Из краевой столицы в Краснодарский край будет курсировать поезд №353/354 Пермь – Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Отправление поезда из Перми запланировано на 13, 20, 24 и 28 сентября. Обратно из Адлера можно будет уехать 8, 16, 23, 27 сентября и 1 октября.

Всего в сентябре РЖД назначили свыше тысячи дополнительных поездов. Из более 600 будут следовать в курортные города Черного моря. В компании пояснили, что дополнительные отправления открываются для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки на море в бархатный сезон.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер