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Новости"Бизнес-новости": Пермь11 сентября 2023 12:27

Сбер активно работает над открытием своего офиса в Китае

На данный момент в Китае работает представительство банка.
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Сбербанк продолжает работу по открытию своего офиса в Китаем, сообщил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.

«Сбер активно приветствует наших партнеров здесь в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие, работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике», - сказал он.

На данный момент в Китае работает представительство банка.

Ведяхин также отметил, что сотрудничество с Китаем выгодно обеим сторонам: «Россия тоже имеет хорошие технологические наработки. Во время нашего последнего визита в Китай мы обсуждали, чем Сбер и Россия могут поделиться с нашими партнерами в Китае».