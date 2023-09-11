Чистая прибыль Сбера в августе составила 140,9 миллиарда рублей

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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в августе составила 140,9 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ. Рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.

Всего за январь-август 2023 года Сбербанк получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, об этом сообщил президент, председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума.

В отчетности также приведены данные по кредитным портфелям.

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в августе вырос на 3,8%, корпоративный — на 2,3%, говорится в сообщении банка.

«Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц. Частным клиентам в августе был выдан максимальный объем кредитов за всю историю Сберана сумму 915 миллиардов рублей. Корпоративный кредитный портфель составил 22,1 триллиона рублей и вырос на 2,3% в августе (+1,4% без учета валютной переоценки)», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности не изменилась за месяц и составила 2,1%. Объем средств юрлиц в Сбербанке в августе вырос на 8,6% по отношению к июлю с учётом валютной переоценки, говорится в отчетности банка по РСБУ.

Отметим, что в отчетности не приведена динамика относительно прошлого года — в прошлом году отчетность была закрытой.