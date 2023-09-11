Пермское УФАС проверит рост цен на бензин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пермское УФАС проверит, с чем связан рост цен на бензин и дизельное топливо. Антимонопольщики выяснят, является ли обоснованным подорожание.

В ходе проверки будет проанализирована цепочка формирования ценообразования — от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае, если выявят нарушения, будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Напомним, что уже больше 20 недель подряд в Прикамье фиксируют рост цен на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер