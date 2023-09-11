Домой из украинского плена пытаются вернуть восемь жителей Прикамья

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За помощью к уполномоченному по правам человека в Пермском крае обращаются семьи бойцов-участников спецоперации на Украине.

Так, восемь заявлений поступило от родственников военнослужащих, попавших в плен. Еще 39 заявлений направили семьи пропавших без вести. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на регионального омбудсмена Игоря Сапко.

Отмечается, что сейчас власти продолжают вести переговоры с украинской стороной по вопросу обмена пленными.

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