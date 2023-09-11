В Перми планируют расширить терминал аэропорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми могут построить новый терминал международного аэропорта. Соответствующее соглашение о развитии «Большого Савино» на площадке Восточного экономического форума подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Роман Троценко. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Согласно этому документу, стороны намерены совместно развивать авиасообщение Большого Савино с другими воздушными гаванями, а также повышать комфорт для пассажиров и улучшать инфраструктуру терминала.

Так, при условии роста пассажиропотока предполагается расширить терминал аэровокзального комплекса. Проектирование планируется начать в 2024 году. Кроме того, в рамках данного соглашения предусмотрена модернизация производственно-технической базы существующего аэропорта и обновление его оборудования.

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