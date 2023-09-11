В Пермском крае остановили бесплатную вакцинацию от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.В Пермском крае остановили бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции, которая проводилась по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом «КП- Пермь» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Эпидемическая ситуация по заболеваемости COVID-19, которая могла бы послужить основанием для принятия решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 на территории Пермского края отсутствует, в связи с этим закуп вакцины против COVID-19 не проводится», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что за первую неделю сентября заболевших COVID-19 в Пермском крае стало почти в два раза больше – их число увеличилось с 71 до 130 случаев, 79% заболевших проживают в Перми.

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