Искусственный интеллект Сбера впервые в мире солировал на концерте в дни ВЭФ во Владивостоке

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Искусственный интеллект от Сбера впервые в мире стал солистом и импровизатором концерта, который состоялся в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщили РИА Новости.

С Приморской сцены Мариинского театра прозвучала симфония № 1 "Космос" в четырех частях, написанная музыкантом и композитором Петром Дрангой для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра при участии солистов-виртуозов из Китая.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

В первой и второй частях солировали музыканты-виртуозы из Китая, а нейросетевая модель от Сбера SymFormer управляла экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвёртой частях прозвучала импровизация от SymFormer в режиме реального времени. По задумке композитора нейросеть переосмыслила симфонию, изменив и дополнив её, и стала участником творческого процесса и соавтором композиции.

Дополнил музыкальное исполнение арт-объект, символизирующий нейромузыканта, — техно-матрёшка. Центром музыкальной инсталляции, как сообщили РИА организаторы, стала SberBoom – умная колонка с виртуальным ассистентом Салют.

Издание также сообщило, что перед началом симфонии организаторы попросили не аплодировать зрителей в паузах между частями, однако, аплодисменты и крики «браво» были слышны на протяжении всего исполнения.