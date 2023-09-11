В Перми отделения «Почты России» вернулись к привычному графику работы

Отделения «Почты России» в Свердловском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Ленинском районах Перми возобновили прием клиентов по стандартному графику работы. Клиентам снова доступны услуги по отправке и получению писем и посылок, оплате коммунальных услуг, оформлению подписки и покупке товаров первой необходимости.

Так, филиал по ул. Ленина, 78 в Ленинском районе открыт с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 без перерыва.

Отделение по ул. Академика Курчатова, 4А в Свердловском районе открыто с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 о 18:00 без перерыва, в воскресенье – выходной.

Отделение по ул. Гусарова, 5 в Свердловском районе работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу 09:00 до 18:00 без перерыва, в воскресенье – выходной.

«Почта России» на ул. 1-я Колхозная, 4 в Дзержинском районе работает со вторника по субботу с 10:00 до 18:00 с перерывом с 14:00 до 15:00. В воскресенье и понедельник – выходной.

Филиал на ул. Кронита, 8 в Орджоникидзевском районе открыт с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 09:00 о 18:00 без перерыва.

Напомним, что в конце августа в Кировском районе Перми возобновила прием клиентов почта по адресу ул. Дунайская, 17. Отделение работает со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. В воскресенье и понедельник – выходной.