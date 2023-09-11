Пермячку чуть не убила тротуарная плитка, вылетевшая из под колес КамАЗа

Фото: CHP_59

В Перми 10 сентября рядом с ТЦ «Шоколад» заметили девушку в луже крови. Очевидцы в соцсетях рассказали, что на нее упал кирпич. Подробности случившегося сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Все произошло около 19:20 у дома по улице Героев Хасана, 105. При развороте грузовик наехал на бордюр. В результате фрагмент тротуарной плитки вылетел из под колес КамАЗа и попал в прохожую.

Серьезно пострадала 38-летняя женщина. Кирпич упал ей на голову. С тяжелыми травмами ее госпитализировали. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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