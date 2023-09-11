В Перми подростки угнали автобус

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми подростки нашли и угнали автобус, но не вписались в первый же поворот. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Габаритный автомобиль хозяин оставил не только открытым, но и с ключами в замке зажигания. Друзья нашли их и решили покататься по ночному городу.

«Преступный замысел пошел не по плану на первом же повороте: молодой водитель смог двинулся с места, но наехал на бордюр и не смог тронуться дальше. Компания выбежала из автобуса и решила сбежать», - говорится на сайте полиции.

Скрыться подросткам не удалось – их задержал наряд Росгвардии, патрулирующий район. В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело.

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