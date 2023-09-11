В Сбере рассказали о новой схеме мошенничества с псведоприложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка»

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В Сбербанке предупредили о новой мошеннической схеме с установкой приложений «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка». Таким образом киберпреступники распространяют программы удаленного доступа к устройству, поделился в рамках Восточного экономического форума зампред кредитной организации Станислав Кузнецов в интервью ТАСС.

По его словам, злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками банка и убеждают установить приложения «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка». После установки у мошенников появляется доступ к личной информации и деньгам человека.

«Никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего приложения «Сбербанк онлайн», уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», - порекомендовал Станислав Кузнецов.

Ранее в Сбербанке рассказали еще об одной новой схеме мошенничества, основанной на использовании родственных связей. мошенники сообщают человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Чтобы сохранить деньги, жертва должна оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести его на «безопасный счет». После того, как жертва переводит средства преступникам, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, ведь по словам мошенников им «тоже может угрожать опасность». Новых жертв убеждают совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления.