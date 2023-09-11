В Прикамье могут запретить продажу зажигалок детям

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете продажи газовых зажигалок несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба краевого ЗС.

«Запрет предлагается распространить на зажигалки, баллоны и иные емкости, содержащие сжиженный углеводородный газ, а также на бытовые приборы, в том числе туристские плиты», - говорится на сайте ЗС.

При принятии проекта закона за нарушение запрета будут применяться санкции в виде штрафов. Так, физическое лицо заплатит от трех до пяти тыс. рублей, должностное лицо – от пяти до восьми тыс. рублей, а юридическое – от 10 до 20 тыс. рублей.

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