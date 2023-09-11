В Пермском крае на неделе потеплеет до +23 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Прикамье на этой неделе порадует теплая и сухая погода. В первый день еще будет облачно, а после выйдет солнце. Местами возможен туман. Подробным прогнозом поделились синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 11 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +15…+20 градусов. Порывы ветра до 12 м/с. Во вторник будет сухо. Только местами в южной части края может ожидается кратковременный дождь. Ночью +5…+10 градусов, а днем +17…+22.

В среду, 13 сентября, без осадков. Ночью +3…+8, днем также +17…+22. В четверг в течение дня температура поднимется до +23 градусов. В пятницу преимущественно без осадков. Днем также потеплеет до +23.

По предварительным прогнозам, в выходные станет немного больше облачности, а также пройдут кратковременные дожди. Дневная температура понизится на 3-4 градуса.

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