В Перми доцент фармакадемии осужден за взятки от студентов

Доцент продавал оценки студентам. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Перми в конце августа за взяточничество осудили доцента фармакадемии, об этом сообщает суд Дзержинского района.

С 2018 - 2020 года он получил взятки, в том числе от иностранных студентов, также его осудили за получение семи мелких взяток и служебный подлог - вносил в зачетные книжки ложные сведения.

- Суд назначил осужденному 5 лет лишения свободы условно, со штрафом 1 500 000 рублей, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью 4 года, - сообщили в суде.

Также преподавателю пришлось вернуть в доход государство 235 000 рублей.

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