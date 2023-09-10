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НовостиОбщество10 сентября 2023 14:02

В Прикамье продлили прием заявлений выплату матпомощи на школьные товары

На одного ребенка выплачивают 5000 рублей
Анна Маркова
На одного ребенка нуждающаяся семья может получить 5000 рублей.

На одного ребенка нуждающаяся семья может получить 5000 рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае продлили прием заявлений на материальную помощь на покупку школьных товаров семьям с детьми. Сделать это можно до 15 октября.

В Министерстве социального развития рассказали, что выплату могут получить нуждающиеся семьи с доходом ниже половины величины прожиточного минимума. Она предоставляется один раз в год.

Размер выплаты - 5 000 рублей на одного ребенка. Чтобы ее получить обратитесь в территориальное управление Министерства по месту жительства.

По дополнительным вопросам звоните по телефону 8 (342) 240 46 72, или по электронной почте - espoliakova@social.permkrai.ru

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