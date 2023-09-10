В Прикамье продлили прием заявлений выплату матпомощи на школьные товары

На одного ребенка нуждающаяся семья может получить 5000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае продлили прием заявлений на материальную помощь на покупку школьных товаров семьям с детьми. Сделать это можно до 15 октября.

В Министерстве социального развития рассказали, что выплату могут получить нуждающиеся семьи с доходом ниже половины величины прожиточного минимума. Она предоставляется один раз в год.

Размер выплаты - 5 000 рублей на одного ребенка. Чтобы ее получить обратитесь в территориальное управление Министерства по месту жительства.

По дополнительным вопросам звоните по телефону 8 (342) 240 46 72, или по электронной почте - espoliakova@social.permkrai.ru

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