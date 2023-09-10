Пермяков приглашают на экотропу по мотивам русских народных сказок

Экотропа находится в Мотовилихинском районе. Фото: Пермское городское лесничество.

В Мотовилихинском районе Перми есть экологическая тропа «В гостях у Липанюшки». Липанюшка – любимый герой прикамского фольклора сделанный из лубка липы.

Тропа создана в 2020 по мотивам русских народных сказок году и расположена рядом с НПО «Биомед». Ее длина – 1,2 км, этот маршрут всесезонный.

В Пермском городском лесничестве рассказали, что на тропе есть 5 остановок, 6 информационных стендов, навигационные указатели, а также познавательно-игровые площадки для отдыха детей.

Остановка «Липа – мать русского народа» рассказывает о зеленом символе города Перми, а на остановке «Липа в пермском народном фольклоре» рассказывает историю липы – как почитаемым у древних славян дереве.

Сотрудники лесничества могут организовать бесплатные экскурсии по тропе. Заявку можно оставить в МКУ «Пермское городское лесничество» - тел: (342) 212-94-28, e-mail: mkupgl@mail.ru

Вход на тропу расположен за визит-центром Мотовилихинского участкового лесничества.