Жителей Прикамья пугает собака, похожая на волка

Собака напугала жителей Усолья.
В социальной сети появились видеоролики, в которых по Усолью, среди многоэтажек якобы гуляет волк. Как рассказали в Минприроды Пермского края, на видео – самая обыкновенная собака, серая с ушами дворняги.
Специалисты уверяют, что местным жителям боятся нечего. Если вы действительно заметили дикое животное, звоните по телефону 112.
Кстати, на прошлой в августе в Перми жители заметили лису в Мотовилихинском районе.
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