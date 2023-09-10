В Перми ушел с работы и пропал 35-летний мужчина

Алексей Хохряков пропал 6 сентября.

В Перми 6 сентября пропал 35-летний Алексей Хохряков. Мужчина ушел с работы в Дзержинском районе, с тех пор о нем ничего неизвестно. Поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщил о его поисках.

Приметы Алексея: рост 178 см, худощавый, волосы черные, глаза карие. Был одет в серые спортивные штаны, черную футболку и синюю куртку. Носит бороду, на правой ладони шрам.

Если у вас есть информация об Алексее, сообщите в полицию по телефону – 102, или волонтерам – (342) 204-49-04.

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