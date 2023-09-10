В Пермском крае за два дня в выборах приняли участите 10% избирателей

10 сентября - крайний день голосования. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае с 8 по 10 сентября проходят выборы депутатов представительных органов Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Пермского края по округу №17 и депутата Пермской городской Думы по округу №5. Сегодня крайний день голосования, по данным крайизбиркома средняя явка избирателей за два дня составила - 10,44% или 26 161 человек. В эти цифры не входят результаты дистанционного электронного голосования.

10 сентября избирательные участки будут работать до 20.00, также проголосовать можно дистанционно.

Если возникли вопросы в ходе проведения голосования, пермяки могут позвонить на «горячую линию», тел. - 8-902-795-23-03.

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