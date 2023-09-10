Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 4:50

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Аликиным

Мужчина был мобилизован прошлой осенью
Анна Маркова
Алексей Аликин погиб на СВО в конце августа 2023 года.

Алексей Аликин погиб на СВО в конце августа 2023 года.

В Карагае простятся с погибшим на СВО Алексеем Аликиным, об этом сообщает администрация района. Известно, что военнослужащий погиб 29 августа 2023 года, выполняя боевую задачу.

Односельчане погибшего солдата рассказали, что, когда Алексей приезжал домой в краткосрочной отпуск, говорил: «Армия мне всегда нравилась, и когда меня призвали по мобилизации, я долго не раздумывал – надо защищать нашу страну, значит надо».

Простятся с Алексеем Аликиным 11 сентября в 11.30 на площади Карагайского Дома культуры по адресу: с. Карагай, ул. Гагарина, 1.