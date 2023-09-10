В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Аликиным

Алексей Аликин погиб на СВО в конце августа 2023 года.

В Карагае простятся с погибшим на СВО Алексеем Аликиным, об этом сообщает администрация района. Известно, что военнослужащий погиб 29 августа 2023 года, выполняя боевую задачу.

Односельчане погибшего солдата рассказали, что, когда Алексей приезжал домой в краткосрочной отпуск, говорил: «Армия мне всегда нравилась, и когда меня призвали по мобилизации, я долго не раздумывал – надо защищать нашу страну, значит надо».

Простятся с Алексеем Аликиным 11 сентября в 11.30 на площади Карагайского Дома культуры по адресу: с. Карагай, ул. Гагарина, 1.