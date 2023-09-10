В Перми «Сереброника» потребует извинений от продюсера писателя Алексея Иванова

Роман "Сердце Пармы" принёс писателю Алексею Иванову широкую известность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева опубликовала в соцсетях запрещенных в РФ пост. Она обвинила несколько пермских компаний в использовании интеллектуальной собственности - регистрации товарного знака «Сердце Пармы». Назвав действия компаний: «Как будто из девяностых с их цинизмом и беспределом», когда процветал грабеж».

Зайцева рассказала, что пермская сеть магазинов «Сереброника» и ее владельцы Соломатины зарегистрировали товарный знак «Сердце Пармы», как и название романа Алексея Иванова.

Продюсера возмутила эта ситуация, она заявила, что будет судиться.

- Каким-то чудом, или не чудом, они зарегистрировали за собой товарный знак, и теперь, похоже, даже сам Иванов должен будет им заплатить за право свободно использовать собственный роман, - написала Юлия Зайцева.

Ответ на обвинения не заставил долго ждать.

- Юлия Зайцева сильно ошибается, - заявил Андей Соломатин, владелец «Сереброники». Название «Сердце Пармы» зарегистрировано «Сереброникой» в Роспатенте. Само это название придумано не Ивановым, о чем сам Иванов неоднократно говорил публично. Сама книга очень хорошая, полезная, интересная и гениальная, да и автор — очень уважаемый мной человек. Но вот продюсер этого человека ведет себя очень некрасиво. Поэтому будем требовать извинений. И компенсации морального вреда.