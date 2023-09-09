СКР возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту причинения травм пассажирам рейсового автобуса, попавшего в ДТП. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Авария произошла утром в субботу, 9 сентября, на трассе Пермь – Березники. По предварительной информации, на 170 километре автодороги ПАЗ врезался в стоящую спецтехнику ремонтников, а затем опрокинулся в кювет. В этот момент в салоне находились пассажиры. Двоим из них была оказана медицинская помощь.

Ранее в краевом МВД сообщали о двух пострадавших – 6-летней девочке и 72-летней женщине. Позже стало известно, что пострадали четыре человека, в том числе 54-летний водитель автобуса.

Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, оказывающий услугу по перевозке пассажиров. В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас по факту дорожного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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