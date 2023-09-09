Уроженец Прикамья выступил в программе «Привет, Андрей!»

Фото: privet-andrey.ru

Участником программы «Привет, Андрей!» (16+) стал Мадьяр Машарипов из Пермского края. Программа вышла в эфир 9 сентября Выпуск был посвящен 50-летию легендарного певца Юрия Шатунова.

Ведущий шоу Андрей Малахов рассказал, что Мадьяра пригласили по просьбе зрительницы. Пермяк исполнил песню «Каждому свое», а затем — «И я под гитару».

Мадьяр Машарипов – участник СВО, был ранен, прошел реабилитацию и вернулся домой. В эфире он рассказал, сам из Пермского края, но сейчас работает под Челябинском. Песню «Каждому свое» он исполнял на полигоне в подготовительном лагере. Кто-то снял этот момент на видео и выложил в соцсети. Машарипов также поделился, что полюбил песни Шатунова еще в детстве. Так он заработал на первый плеер, чтобы слушать кассеты с записями Шатунова.

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