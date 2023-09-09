Пермский край стал одним из лидеров по числу страховых выплат из-за гибели урожая

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пермский край оказался одним из лидеров среди российских регионов, в которых аграрии чаще всего получают выплаты за гибель урожая. По данным Национального союза агростраховщиков, всего с начала 2020 года по 31 июля 2023 года аграриям страны было выплачено за утраченный урожай более 8,5 млрд рублей. В лидерах оказался – Ставропольский край.

Вторую позицию занял Пермский край. На 80 застраховавших урожай сельхозпредприятий Прикамья приходится 111 страховых выплат. Общая сумма превысила 219 млн рублей.

Также в тройку лидеров вошла Мордовия. Там аграрии получили 87 страховых выплат на 450 млн рублей.

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