В Перми с детского сада взыскали 200 тысяч рублей за травму ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми ребенок получил серьезную травму в частном детском саду. Несчастный случай произошел в одном из дошкольных учреждений в Дзержинском районе. Об этом сообщает прокуратура Прикамья.

По данным надзорного органа, ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей воспитателем группы. Она не обеспечила должный уровень контроля за детьми. Также выяснилось, что учреждением во время образовательного процесса нарушались права ребенка на охрану здоровья.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. В результате, суд удовлетворил требования в полном объеме и взыскал с дошкольного учреждения 200 тысяч рублей. На данный момент решение вступило в законную силу.

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