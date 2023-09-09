Явка в первый день голосования в Пермском крае составила 4,56%

Голосование продлится до 20.00 часов 10 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на утро 9 сентября явка избирателей по Пермскому краю составила 4,56%. Всего в первый день проголосовали 11 415 человек. Об этом сообщает краевой избирком. Отмечается, что эти данные без учета дистанционного электронного голосования.

На выборах Думы Горнозаводского округа явка избирателей составила 5,88%, Кизеловского округа 6,87%, Краснокамского округа 4,04%, Оханского округа 8,86%, Чайковского округа 4,9%. На довыборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по округу №17 явка составила – 4,06%, на довыборах депутата Пермской гордумы по округу №5 – 2,8%.

Напомним, в Пермском крае проходят трехдневные выборы депутатов дум пяти муниципалитетов. Всего за 94 мандата депутатов разных уровней поборются 312 претендентов. Голосование продлится до вечера воскресенья, 10 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 часов. Также в этом году стало возможно дистанционное электронное голосование. Избиратели, которые до 5 сентября подали заявку на портале Госуслуг, могут проголосовать онлайн.

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