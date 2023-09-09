Водитель и три пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

Утром 9 сентября в Березниках автобус с людьми улетел с трассы в кювет. По словам очевидцев, авария произошла между вторым и третьим рудником. Фото с места происшествия появились в соцсетях. На снимках видно, что на данном участке дороги идет ремонт. Подробности аварии «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: ЧП Пермь | новости / Telegram

Маршрутный автобус ПАЗ, за рулем которого находился 54-летний мужчина, ехал по автодороге Пермь-Березники. По предварительной информации, около 10.30 на 170 километре трассы по технической причине водитель врезался в стоящую спецтехнику рабочих. После чего автобус съехал в кювет.

Фото: ЧП Пермь | новости / Telegram

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автобуса. В настоящее время на месте аварии работают госавтоинспекторы. Также сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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