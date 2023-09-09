Фото: ЧП Пермь | новости / Telegram

Утром в субботу, 9 сентября, в Соликамске во время движения загорелся автобус с пассажирами. ЧП произошло около 8.42 на улице Мичурина, сообщили в МЧС по Пермскому краю.

– К месту происшествия были направлены силы и средства в количестве 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Выяснилось, что горение происходит в моторном отсеке пассажирского автобуса, - уточнили в МЧС.

Огонь охватил около двух квадратных метров. В 8.46 горение было ликвидировано. До прибытия пожарных самостоятельно вышли из горящего автобуса 20 человек. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе краевого МВД корреспонденту «Комсомолки» подтвердили факт возгорания автобуса. В ведомстве пояснили, что пассажирский автобус загорелся во время движения. Все успели выйти, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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