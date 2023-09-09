В Пермском крае 84-летняя пенсионерка два дня назад ушла в лес и пропала

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Пермском крае 84-летняя пенсионерка ушла в лес и не вернулась. Ее ищут уже третий день. Как сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой, Анна Балуева пропала днем 7 сентября, недалеко от деревни Калиничи Кунгурского района.

Как рассказал «КП-Пермь» источник, знакомый ситуацией, около двух часов дня 7 сентября бабушка с сыном на машине приехали в Кунгурский район из Кукуштана. Они приезжают сюда якобы каждый год, так в этом районе действительно много грибов.

– Недалеко от деревень Новоселы и Калиничи они припарковали машину возле леса и разошлись. Сын ушел в одну сторону, а пожилая женщина – в другую. Примерно через два-три часа сын вернулся к машине, а ее нет. Он понял, что бабушка скорее всего заблудилась. При это телефона у нее с собой нет. По неподтвержденным данным, пенсионерка глуховата и слеповата, и имеются сердечно-сосудистое заболевание, - рассказывает источник «Комсомолки».

По словам источника, здесь проходит оживленная автодорога. Пенсионерка могла перейти ее и уйти в другой лесок.

– Заблудиться здесь легко даже для взрослого человека лет 40-50. Там очень много линий электропередач, они периодически пересекаются. И там дорога, по которой постоянно ездят машины, а также здесь много густых зарослей. Кроме того, в этих местах водятся животные: и лоси, и медведи, - поясняет источник «КП-Пермь».

Вчера пожилую жительницу искали спасатели. Сегодня на место выехали полицейские и волонтеры. По словам источника, для поисков планируется привлекать квадрокоптеры.

Пропавшую в лесу пенсионерку ищут третий день. Фото предоставлено источником «КП-Пермь».

Приметы пропавшей бабушки: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые короткие. Особые приметы: плохо ходит. Была одета в зеленую куртку, красный платок, черные вязаные колготки, коричневые резиновые сапоги. Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел или знает ее местонахождение, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 204-49-04 или 102.

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