С 11 сентября в Перми изменится расписание двух автобусных маршрутов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника, 11 сентября, в Перми изменится расписание двух автобусных маршрутов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, для удобства учащихся график движения автобусов №69К скорректируют с началом и окончанием занятий.

Также изменения коснутся маршрута №13. Для автобусов введут дополнительную остановку «Улица Милиционера Власова» на улице Мира. Транспорт будет останавливаться здесь при движении в сторону центра города.

Напомним, актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта в Перми можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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