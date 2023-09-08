Осенью почти 4 тысячи третьеклассников Пермского края обучатся плаванию

Фото: permkrai.ru

На заседании краевого правительства рассмотрели постановление о распределении субсидий муниципалитетам Пермского края на реализацию проекта «Умею плавать». Данный проект реализуется на территории региона второй год подряд. Его цель – обучить учеников 3-х классов плаванию за 36 часов. Об этом сообщает пресс-службе правительства региона.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, выделяемые субсидии дают возможность участвовать в программе всем территориям, даже тем, где нет условий – за счет организации подвоза.

«Родители школьников высоко оценивают реализацию уникального проекта «Умею плавать». Также высокий интерес наблюдается и у самих ребят. Администрациям муниципалитетов необходимо активнее информировать учащихся младших классов о возможности бесплатно заниматься таким видом спорта», – акцентировал глава Прикамья.

По данным краевого Минспорта, объем средств на реализацию второго этапа проекта увеличен на 2 млн рублей и составил 17,7 млн. Эти средства получат 29 муниципальных образования Пермского края. Из них впервые примут участие в программе Уинский и Кишертский округа. Осенью текущего года навыки поведения на воде получат около 4 тысяч третьеклассников. Это почти на 400 человек больше, чем планировалось ранее.

Напомним, реализация первого этапа проекта «Умею плавать» в Прикамье состоялся весной этого года. На эти цели из бюджета было выделено порядка 15,7 млн рублей. Средства были распределены на 27 муниципалитетов. Участие в проекте приняли 3,5 тысяч детей. Все они прошли обучения плаванию.

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