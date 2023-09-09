Из-за аварии с трактором на час задержали прибытие поезда Пермь-Адлер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 8 сентября в Волгоградской области на час задержали пассажирский поезд сообщением Пермь — Адлер. Причиной стало ДТП на железнодорожном перегоне между станциями Колоцкий – Качалино.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, водитель трактора с прицепом выехал на железнодорожный переезд и оказался на пути грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно. Столкновения избежать не удалось. В результате происшествия никто не пострадал.

Из-за аварии пассажирский поезд №354 сообщением Пермь – Адлер задержали в пути примерно часа. Специалистами были приняты все необходимые меры для ввода поезда в график. Движение на перегоне было восстановлено в 13.59.

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