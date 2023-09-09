В Перми начался ремонт подземного перехода возле Гознака

Фото: Администрация Перми

В Перми начался ремонт подземного пешеходного перехода на шоссе Космонавтов рядом с Гознаком. Ранее с просьбой привести переход в нормативное состояние обращались к городским властям жители района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчику предстоит выполнить работы по оштукатуриванию бетонных поверхностей и их покраску, обновить освещение. Также необходимо будет уложить противоскользящее покрытие пола из резиновой крошки и заменить ливнеприёмные решетки. Полностью завершить ремонт перехода планируется в начале ноября этого года.

Напомним, ранее в городе отремонтировали подземный переход на улице Уральской. На стенах появилось граффити с изображением обитателей подводного мира. В ближайшее время также запланирован ремонт еще одного подземного пешеходного перехода – на шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка.

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