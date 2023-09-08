В Пермском крае нашли мертвым 26-летнего мужчину

Фото: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что пропавшего в конце августа 26-летнего Ивана Вакорина нашли погибшим.

Напомним, Иван пропал 28 августа. В этот день он ушел из дома по улице Металлистов в Соликамске и бесследно исчез. Больше недели молодого мужчину искали волонтеры и полицейские, но, к несчастью, вечером 8 сентября пришла грустная весть. Что произошло Иваном, не сообщается.

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