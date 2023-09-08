Пермский «Метафракс Кемикалс» переходит в собственность государства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 8 сентября, арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии в собственность государства почти 100% акций «Метафракс Кемикалс». Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, в конце июля заместитель Генерального прокурора РФ обратился в суд с иском к акционерам АО «Метафракс Кемикалс» об изъятии в пользу государства имущества в виде обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс». Причина - нарушение законодательства о приватизации.

- Сегодня состоялось основное судебное заседание, в котором оглашена резолютивная часть решения суда. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. У АО «Метахолдинг», ООО «Метафракс Трейдинг» акции АО «Метафракс Кемикалс» истребованы в пользу Российской Федерации. Решение суда обращено к немедленному исполнению, - сообщается на сайте Арбитражного суда Пермского края.

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