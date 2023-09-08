Волонтеры "Регион59" провели для учеников Октябрьской школы уроки безопасности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 5 сентября, волонтеры поискового отряд "Регион59 " (территориальное отделения Национальный центр помощи детям) отправились за 200 километров от Перми в поселок Октябрьский. С самого раннего утра и до глубокого вечера добровольцы рассказывали ученикам о правилах безопасности как в реальной жизни, так и в интернете.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всего волонтеры провели 30 уроков! 20 по безопасным навыкам для ребят начальных и средних классов, и 10 уроков по безопасному интернету для старшеклассников. А в завершении учебного дня волонтеры провели еще и родительское собрание, где обсудили с родителями основные причины самовольных уходов детей из дома, как эти причины влияют на процесс поисков, назвали восемь основных причин развития агрессии у подростков, а также рассказали, что такое родительский контроль в сети интернет и какие опасности подстерегают учеников во всемирной паутине.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор школы рассказала, что знания, которые передали волонтеры ученикам, будут крайне полезны, а также отметила невероятную энергетику, открытость и грамотный подход волонтеров к объяснению тех или иных правил безопасности. Ученики в свою очередь внимательно слушали добровольцев, активно участвовали в обсуждениях и впитывали знания, которые бесспорно помогут им в жизни.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Безопасность детей, подростков в реальной жизни и в сети интернет важна и актуальна, и мы продолжаем принимать заявки на проведение уроков для учащихся и собраний для родителей, - отметила руководитель поискового отряд "Регион59" Александра Красильникова.

Заявку на проведение уроков безопасности можно оставить по телефону: 89128804160 или по ссылкам: https://vk.com/app5619682_-173793684#664; https://vk.com/app5619682_-173793684