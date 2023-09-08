Фото: Администрация Перми

В Перми в октябре начнется благоустройство долины реки Данилихи. Контракт на выполнение работ заключен с компанией ООО «Строительное управление». Сейчас проходит согласование работ с сетевыми организациями. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в городском управлении по экологии и природопользованию, планируется обустроить три участка: сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк. На территориях появятся зоны отдыха, смотровые площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, освещение. Также запланировано и озеленение. Высадят молодые саженцы деревьев, кустарники и местные травы.

Фото: Администрация Перми

Обустройство долины Данилиха проводится в рамках реализации проекта «Зеленое кольцо», инициированного губернатором Дмитрием Махониным. Завершить все работы планируется в конце 2024 года.

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