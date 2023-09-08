Капремонт больницы в Кизеле оценили в 185 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кизеле Пермского края планируют отремонтировать здание стационара, расположенное по улице Борчанинова, 1. Соответствующий конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту больницы размещен на портале Госзакупки. Максимальная стоимость работ составляет 185,1 млн рублей.

Согласно условиям технического задания, подрядной организации предстоит демонтировать существующие перегородки и полы и обустроить новые, а также отремонтировать стены и потолки, заменить двери, окна, витражи и др. Кроме того, в здании стационара необходимо будет обновить инженерные системы и обустроить наружные входные группы взамен демонтируемых крылец.

К работам на объекте требуется приступить с 1 ноября этого года. Предполагается, что ремонт в помещениях будет проводиться без остановки лечебной деятельности учреждения. Завершить все работы планируется до 29 мая 2025 года, но не позднее 576 дней с даты подписания контракта.

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