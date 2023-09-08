В Пермском крае может вырасти плата за тепло

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Пермского края через суд добилась отмены утвержденных в 2019 году нормативов потребления тепла для нескольких категорий многоквартирных домов. Их признали недействительными, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Суд согласился с позицией прокуратуры. В надзорном органе утверждали, что нормативы были утверждены в необоснованном размере. В результате плату за коммунальные услуги засчитывали неправильно.

Ответчиком является министерство тарифного регулирования региона. Оно намерено обжаловать решение суда. Иск к нему прокуратура направила еще в декабре прошлого года. Вопросы вызвали документы, которые устанавливали количество Гкал на квадратный метр для разных категорий домов, расположенных в 16 климатических районах Прикамья.

Отмечается, что принятие новых нормативов приведет к тому, что для жителей региона плата за тепло станет дороже. Это коснется тех, кто проживает в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета.

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