Мэр Перми возглавил Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Фото: admin.permkrai.ru

Глава Перми Эдуард Соснин занял пост председателя Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Оно вступило в силу с 8 сентября.

Ранее этот пост занимала Ольга Андрианова. Она также была и.о. главы Перми после отставки Алексея Демкина.

Отметим, что Совет был создан в 2017 году. Его цель — профилактика межнациональных конфликтов, реализация прав национальных меньшинств, социальная и культурная адаптации мигрантов и другое.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер