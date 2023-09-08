Студентов Пермского края начали обучать новым профессиям ЛПК

В Нытвенском многопрофильном техникуме началась подготовка первых специалистов лесопромышленного комплекса. 25 выпускников школ приступили к обучению по специальностям «лущильщик» и «оператор деревообрабатывающего оборудования», в которых так нуждается отрасль.

Курс «Технология деревообработки» был создан в рамках программы социально-экономического развития (СЭР) поселка Уральский, которое реализуют совместно со «Свезой» власти Пермского края и Нытвенского округа. Для запуска нового направления за лето в техникуме отремонтировали кабинет и оснастили его всей необходимой оргтехникой. На эти цели «Свеза направила 1 млн рублей. Дополнительно, до конца года компания направит еще 500 тыс. рублей на закупку специализированного учебного оборудования.

По итогам приемной кампании к сентябрю была набрана группа из 25 выпускников школ Нытвенского округа. На протяжении трех лет и десяти месяцев молодые люди среди прочего будут изучать азы лесного хозяйства, гидротермическую обработку древесины, древоведение и многое другое. Производственную практику студенты будут проходить на комбинате «Свеза» в Уральском под патронажем действующих сотрудников предприятия.

«Подготовка будущих специалистов отрасли в непосредственной близости от производства — это очень удобно. Ребята, помимо возможности получать профессию в пределах родного региона, смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием уже во время обучения. На протяжении учебного периода мы готовы проводить для студентов экскурсии, вести совместные проекты, погружать ребят в нашу корпоративную культуру. По итогам обучения мы хотим увидеть на нашем предприятии первоклассных специалистов, полностью соответствующих потребностям лесопромышленной отрасли», — прокомментировал Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском.

По словам директора Нытвенского многопрофильного техникума Дениса Геберта, ввод новой специальности закроет потребности экономики Нытвинского района.

«Мы даем дополнительное развитие Пермскому краю. Для самих ребят тесное взаимодействие с бизнесом — это гарантия трудоустройства, навыки работы на современном оборудовании и важный опыт сотрудничества с первоклассным и ответственным работодателем», — подытожил Денис Геберт.